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2022-05-14
Полиция показала фото последствий обстрелов Гуляйполя в Запорожской области
В результате боевых действий пострадавших нет.
Правоохранители зафиксировали разрушения от вчерашних обстрелов оккупантов в нескольких домах жителей Гуляйполя Запорожской области.
Об этом сообщили в Национальной полиции.
В результате боевых действий, к счастью, пострадавших нет.
По данному факту полицейские собрали необходимые доказательные материалы вооруженного преступления, переданные в УСБУ в Запорожской области для решения вопроса об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в результате обстрела Камышевахи в Запорожской области погиб мужчина и были повреждены 50 домов. Еще три человека получили ранения.