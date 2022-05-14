Полиция показала фото последствий обстрелов Гуляйполя в Запорожской области

В результате боевых действий пострадавших нет.

Полиция показала фото последствий обстрелов Гуляйполя в Запорожской области

Правоохранители зафиксировали разрушения от вчерашних обстрелов оккупантов в нескольких домах жителей Гуляйполя Запорожской области.

Об этом сообщили в Национальной полиции.

В результате боевых действий, к счастью, пострадавших нет.

По данному факту полицейские собрали необходимые доказательные материалы вооруженного преступления, переданные в УСБУ в Запорожской области для решения вопроса об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в результате обстрела Камышевахи в Запорожской области погиб мужчина и были повреждены 50 домов. Еще три человека получили ранения.

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