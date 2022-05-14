Блокируя украинские порты, РФ сознательно ведет «зерновую войну» - МИД Германии
По мнению министра Бербок, так РоSSия готовит почву для ослабления международного сотрудничества, информирует
РоSSия блокирует экспорт зерна из украинских портов, чтобы спровоцировать мировой продовольственный кризис, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече министров иностранных дел «Большой семёрки», передает
Бербок прямо обвинила РоSSию в ведении «зерновой войны». Она считает, что правительство РФ намеренно пытается увеличить последствия войны в Украине, распространив их также на Африку.
«Мы не должны быть наивными», – подчеркивает Бербок. По её словам, то, что РоSSия блокирует порты в Украине, в результате чего зерно не может вывозиться на экспорт, это «не просто побочный ущерб от войны»: тем самым агрессор готовит почву для того, чтобы сознательно ослабить международное сотрудничество.