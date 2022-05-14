Блокируя украинские порты, РФ сознательно ведет «зерновую войну» - МИД Германии

РоSSия блокирует экспорт зерна из украинских портов, чтобы спровоцировать мировой продовольственный кризис, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на встрече министров иностранных дел «Большой семёрки», передает Bild .

Бербок прямо обвинила РоSSию в ведении «зерновой войны». Она считает, что правительство РФ намеренно пытается увеличить последствия войны в Украине, распространив их также на Африку.

«Мы не должны быть наивными», – подчеркивает Бербок. По её словам, то, что РоSSия блокирует порты в Украине, в результате чего зерно не может вывозиться на экспорт, это «не просто побочный ущерб от войны»: тем самым агрессор готовит почву для того, чтобы сознательно ослабить международное сотрудничество.