Родные защитников "Азовстали" обратились к президенту Китая: "Ад они уже видели, дайте им увидеть солнце"

Наша власть отправила ему официальное письмо.

Близкие защитников "Азовстали" обратились к китайскому президенту Си Цзиньпину с просьбой помочь тому, чтобы наших военных удалось вывезти с завода и блокадного города. Брифинг прошел в медиацентре "Украина".

"Просим Китай вмешаться и стать миротворцем в этой войне, стать спасением для наших бойцов из Мариуполя, из Азовстали. Время идет на дни, минуты, секунды. В аду наши воины уже побывали, дайте им возможность увидеть солнце", - отмечают близкие военных.

Они просят применить к нашим бойцам процедуру "экстракшн" – вывезти военных, раненых бойцов и тела погибших в третью страну. К примеру, в Турцию, президент которой уже согласился на это.

Родные отмечают, что Китай – это, пожалуй, единственная страна, к которой они еще не обращались за помощью.

"Мы просим многоуважаемого Си Дзиньпина сделать все для спасения мировых ценностей, для спасения защитников Мариуполя", - подытожили родные защитников "Азовстали", отмечая, что власти Украины уже отправили президенту Китая официальное письмо.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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