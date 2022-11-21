"Дайте спокій Україні": прем'єр-міністр Іспанії різко звернувся до путіна

"Дайте спокій Україні": прем'єр-міністр Іспанії різко звернувся до путіна

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про подальшу підтримку України та звернувся до президента РФ.

Так, Педро Санчес направив "послання" президенту Росії Володимиру Путіну на пленарному засіданні Парламентської асамблеї в Мадриді, заявивши: "Дайте спокій Україні", повідомляє El Pais.

Країни-союзники залишатимуться єдиними з українцями, захищаючи демократію, суверенітет та територіальну цілісність своєї країни.

Прем'єр-міністр Іспанії оцінив внесок його країни в оборону України через фонд Європейського Союзу для фінансування закупівлі зброї майже 270 млн євро.

ЗСУ, контрнаступ, прапор

Крім того, він додав, що понад 135 тисяч українських біженців було тимчасово прийнято в Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль попередив владу РФ, що якщо Іран почне постачання балістичних ракет Росії, то українська армія може отримати високоточні балістичні ракети.

Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ з посиланням на голову Ради національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата під час виступу на форумі у Бахрейні.

Як повідомляє державна медіакорпорація "Кан", поки що немає жодних вказівок на те, що йдеться про ракети ізраїльського виробництва.

ракети, обстріл, Чорне море, окупанти

Проте більшість аналітиків та експертів припустили, що попередження стосувалося саме цього виду озброєння.


Юлия Александрова, politeka.net





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