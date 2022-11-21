"Дайте спокій Україні": прем'єр-міністр Іспанії різко звернувся до путіна

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив про подальшу підтримку України та звернувся до президента РФ.

Так, Педро Санчес направив "послання" президенту Росії Володимиру Путіну на пленарному засіданні Парламентської асамблеї в Мадриді, заявивши: "Дайте спокій Україні", повідомляє El Pais.

Країни-союзники залишатимуться єдиними з українцями, захищаючи демократію, суверенітет та територіальну цілісність своєї країни.

Прем'єр-міністр Іспанії оцінив внесок його країни в оборону України через фонд Європейського Союзу для фінансування закупівлі зброї майже 270 млн євро.

Крім того, він додав, що понад 135 тисяч українських біженців було тимчасово прийнято в Іспанії.

Раніше повідомлялося, що Ізраїль попередив владу РФ , що якщо Іран почне постачання балістичних ракет Росії, то українська армія може отримати високоточні балістичні ракети.

Про це повідомляють ізраїльські ЗМІ з посиланням на голову Ради національної безпеки Ізраїлю Еяль Хулата під час виступу на форумі у Бахрейні.

Як повідомляє державна медіакорпорація "Кан", поки що немає жодних вказівок на те, що йдеться про ракети ізраїльського виробництва.

Проте більшість аналітиків та експертів припустили, що попередження стосувалося саме цього виду озброєння.