Руководители посольств Великобритании, США, Германии и Франции впервые с начала войны встретились в Киеве

"Вместе с Украиной и ее сторонниками по всему миру мы поможем Украине выиграть войну".

Руководители дипломатических учреждений США , Великобритании, Франции и Германии впервые с самого начала полномасштабной войны РФ против Украины встретились в Киеве .

Фотодоказательство обнародовало посольство США в Украине.

"Четверка вернулась! Главы посольств Великобритании, США , Германии и Франции встретились в Киеве впервые с начала войны. Вместе с Украиной и ее сторонниками по всему миру мы поможем Украине выиграть войну", – говорится в сообщении посольства в Твитере.

Фото: twitter.com/USEmbassyKyiv

На фото – госпожа посол Великобритании Мелинда Симмонс, временно поверенная посольства США Кристина Квин, посол Германии Анка Фельдгузен, заместитель посла Франции Бруно Косанель.

Напомним, во вторник, 10 мая, в Киеве возобновило работу посольство Германии. Флаг ФРГ возле здания дипучреждения в Киеве подняла министр иностранных дел Анналена Бербок.

Всего работу в столице Украины возобновили более 20 посольств.