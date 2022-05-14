Авдеевка обесточена после ночных обстрелов, Запорожскую область обстреляли из артиллерии, – ОВА

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, Ровенщине, в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Одесской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой областях, на Житомирщине, Кировоградщине, Черкасщине, Черниговщине, Сумщине, Киевщине и Полтавщине.

На Днепропетровщине ночь прошла с одной тревогой. На рассвете враг обстрелял из ураганов Широковскую общину.

Люди не пострадали. В нескольких домах выбиты окна и во дворах - кассетные боеприпасы, сообщили в сводке от ОВА по состоянию на 8 утра.

В Запорожье ночью было тихо, по линии фронта в области продолжаются бои. Ночью была слышна артиллерия к юго-востоку от областного центра. Ситуация в области стабильная и предсказуемая.

В Харькове ночь прошла с единичными обстрелами. Пострадавших нет. По области в течение суток обстреливали Дергачи, Циркуны, Лозовскую общину и Золочев. В Чугуевском районе пострадал один человек. На Изюмском направлении продолжаются бои.

В Луганской области за сутки было 30 обстрелов, разрушены 50 домов, в Лисичанске – админздание завода резино-технических изделий. Горячее всего было в Северодонецке. Погибших нет.

В Донецкой области стабильно острая ситуация по всей линии фронта. Лиман, Авдеевка, Светлодарск, Торецк, Марьинка, Красногоровка, Новомихайловка и Угледар. Авдеевка обесточена в результате ночных обстрелов.

В Херсонской области оккупанты продолжают обстрелы захваченных населенных пунктов и производят выстрелы по соседним регионам. Вчера военные РФ из "градов" обстреляли колонны автомобилей с людьми, которые эвакуировались на подконтрольную ВСУ территорию. Есть раненые люди, среди которых двое детей. Стабильно критическая ситуация в селах Высокопольской ТО, Великоалександровской ТО, Станиславской, Калиновской, Нововоронцовской ТО.

Вечером Николаев был обстрелян РСЗО, в результате чего повреждения получили складское помещение и произошло возгорание Балабановского леса. Ночью тоже были обстрелы. Подробная информация о последствиях и пострадавших выясняется.