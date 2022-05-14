"Сначала тяжелораненые и медики, их 60 человек", – Верещук об эвакуации с "Азовстали"

Украина сейчас ведет переговоры об эвакуации 60 людей из "Азовстали" в Мариуполе, где украинские военные более двух месяцев продолжают держать оборону, несмотря на окружение войсками РФ .

Информацию о количестве людей, в отношении которых ведутся переговоры, подтвердила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает Общественное.

Ранее она подчеркнула, что переговоры идут трудно.

"Там несколько сотен раненых, их нужно спасать в первую очередь, потому что по отношению ко всем сразу россияне не соглашаются. Итак, сначала тяжело раненные и медики, их действительно 60 человек", – сообщила Верещук.

12 мая Верещук заявила, что ведутся переговоры по освобождению 38 тяжелораненых бойцов из "Азовстали". Кроме бойцов "Азова", там находятся ВСУ, нацгвардейцы, пограничники, бойцы СБУ , полицейские и теробороны.

Также сообщалось, что эвакуировать тяжелораненых с "Азовстали" могут при посредничестве Турции. Верещук отмечала, что военным путем деблокировать "Азовсталь" невозможно, поэтому захватчикам предложили обмен "по стандартным правилам": Украина вывозит тяжелораненых защитников гумкоридором, а отдает РФ пленных россиян по стандартным правилам обмена военнопленных.