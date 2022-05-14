В Украине жертвами полномасштабного вторжения РоSSии стали 227 детей

В Украине по состоянию на утро 14 мая в результате полномасштабного вторжения РоSSии, которое длится с 24 февраля, погибли 227 детей и более 420 получили ранения.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора Украины.

«Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», – говорится в сообщении.

Согласно данным ОГП, больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 116, Харьковской – 99, Черниговской – 68, Херсонской – 48, Луганской – 45, Николаевской – 44, Запорожской – 28, Сумской – 17, в Киеве – 16, в Житомирской области – 15.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждены 1 748 учебных заведений. При этом 144 из них полностью разрушены.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения РоSSии в Украину Национальная полиция получила заявления об исчезновении 1 214 детей.

По состоянию на утро 13 мая 2022 года официальное число детей-жертв вторжения составляло 226.