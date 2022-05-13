Война РФ против Украины: Минобороны Британии показало карту боевых действий по состоянию на 13 мая

РоSSийские войска продолжают наступать на пяти направлениях на востоке нашего государства, информирует ZN.ua.

Война РФ против Украины: Минобороны Британии показало карту боевых действий по состоянию на 13 мая
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Министерство обороны Великобритании опубликовало карту боевых действий в Украине по состоянию на пятницу, 13 мая. Изображение разместили на странице Минобороны в Twitter.

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", — говорится в сообщении.

Согласно обновленной карте, ситуация на линии столкновения почти не изменилась в течение суток. Изображение практически идентично тому, что было обнародовано 12 мая.

РоSSийские оккупанты продолжают наступать сразу на пяти направлениях на востоке нашего государства: Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском. В то же время украинские защитники осуществляют контратаки вблизи Харькова и Николаева.


Максим Царук, ZN.ua

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