Война РФ против Украины: Минобороны Британии показало карту боевых действий по состоянию на 13 мая

Министерство обороны Великобритании опубликовало карту боевых действий в Украине по состоянию на пятницу, 13 мая. Изображение разместили на странице Минобороны в Twitter .

"Незаконное и неспровоцированное вторжение в Украину продолжается", — говорится в сообщении.

Согласно обновленной карте, ситуация на линии столкновения почти не изменилась в течение суток. Изображение практически идентично тому, что было обнародовано 12 мая.

РоSSийские оккупанты продолжают наступать сразу на пяти направлениях на востоке нашего государства: Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском и Кураховском. В то же время украинские защитники осуществляют контратаки вблизи Харькова и Николаева.