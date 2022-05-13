РФ не удается добиться значительных успехов на востоке Украины — Минобороны Британии

Цель оккупантов на востоке — отрезать украинскую группировку ООС от основных сил, информирует ZN.ua.

РФ не удается добиться значительных успехов на востоке Украины — Минобороны Британии
© Минобороны РоSSии/t.me

Войска РФ прилагают значительные усилия в районе Изюма и Северодонецка в попытке получить прорыв в направлении Славянска и Краматорска. Основная цель захватчиков в этом направлении – окружить украинские силы, изолировав их от поддержки или усиления за счет подразделений ВСУ на западе страны. Об этом сообщает Минобороны Великобритании.

Также, как отмечает британская разведка, украинские войска успешно предотвратили попытку РоSSии пересечь реку на Донбассе.

Кроме того, во время форсирования реки Северский Донец к западу от Северодонецка армия РФ потеряла бронетехнику по меньшей мере одной батальонной тактической группы, а также понтонную переправу.

«Форсирование реки в условиях войны является крайне рискованным маневром и свидетельствует о давлении, которое оказывается на роSSийское командование с целью достижения прогресса на востоке Украины. Достичь каких-либо значительных успехов роSSийским войскам не удается, несмотря на концентрацию сил в этом районе после вывода и передислокации подразделений из Киевской и Черниговской областей», - говорится в сообщении британской разведки.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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