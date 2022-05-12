Пошел по известному направлению: ВСУ подбили роSSийский корабль "Всеволод Бобров"

Украинские Военно-морские силы нанесли очередные потери Черноморскому флоту РоSSии. Подбит роSSийский корабль "Всеволод Бобров", информирует Апостроф.

Это подтвердил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram.

По его словам, роSSийское судно тылового обеспечения сейчас горит.

"Загорелся роSSийский корабль тылового обеспечения Всеволод Бобров, один из новейших в роSSийском флоте", - сказал представитель Одесской ОВА.

О том, что украинцы нанесли удар по очередному роSSийскому кораблю, сообщил и журналист Андрей Клименко. По его данным, судно "Всеволод Бобров" вспыхнуло в ночь на 12 мая в результате действий ВМС Украины. Это - морской, стальной, однопалубный корабль с винторулевыми колонками, рубкой, со свободной площадью палубы в кормовой части, двойным дном, двойными бортами, подруливающими носовыми устройствами и буксирной лебедкой.

Кроме того, корабль имеет водолазный комплекс с барокамерой для глубоководных водолазных погружений. Его корпус с ледовым классом Arc4 рассчитан на прохождение льдом толщиной 0,6 метра. На нем есть все условия для работы и отдыха: он оснащен сауной, бассейном, спортзалом, комфортными каютами с индивидуальными санитарными блоками.

"Это новое судно. Оно пришло в Черное море из Балтики только 07/01/2022... Класс автоматизации А1 на корабле обеспечивает безвахтовое обслуживание систем и агрегатов. Автономность судна составляет 60 суток", - отметил журналист.

Судно входит в состав 205-го отряда управления вспомогательного флота с базированием в Севастополе, капитаном назначен Олег Герман.

Ранее мы публиковали видео уничтожения фрегата "Адмирал Макаров", который был подбит в пятницу, 6 мая, у острова Змеиный. На борту судна прогремел взрыв, а затем вспыхнул масштабный пожар.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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