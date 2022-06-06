РоSSийский оппозиционер Илья Пономарёв рассказал, какая судьба ждёт россию

РоSSийский оппозиционер, гражданин Украины Илья Пономарёв рассказал, что война в Украине закончится началом гражданской войны в рф.

Об этом он рассказал в авторской программе «Пономарев разъясняет», передает издание «Утро февраля» .

«Думаю, что все произойдет именно по заветам классиков: империалистическая война превратится в гражданскую. Это все мы наблюдали в нашей истории, это закономерный исторический процесс. Это не потому что какой-то германский генштаб сидел и замышлял какой-то хитрый план и десантировал Ленина, как мы знаем, к революции февраля 1917 года вообще никакого отношения не имел и не предвидел того, что она произойдет», - отметил Илья Пономарёв.

По словам оппозиционера, в россии даже уже сейчас назревают революционные настроения: коктейли Молотова летят в военкоматы или полицейские машины, а также пару раз даже были эпизоды с рельсовыми войнами.

«Нет никакой политической силы – это идет просто снизу. А эта политическая сила, которая бы этим занималась, она обязательно появится. Это неизбежность. Это законы политической борьбы. Если есть спрос, то он обязательно родит предложение. И тогда это все разгорится из этих искр. Разгорится такое пламя, что мама не горюй», - подчеркнул Илья Пономарёв.