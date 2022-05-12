Уже реализовали более трети плана действий по ужесточению санкций против РФ, - Ермак

"Сейчас очень важно усиливать энергетическое и финансовое давление на РФ , внедрять торговые ограничения".

В настоящее время удалось реализовать 33% плана действий, разработанного группой Макфола-Ермака, по усилению санкций против РоSSии.

Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.

"Наши союзники действуют. Сейчас очень важно усиливать энергетическое и финансовое давление на РФ , внедрять торговые ограничения", - подчеркнул Ермак.

Он добавил, что Украине для скорейшей победы нужны дополнительные санкции.

Напомним, 20 апреля международная экспертная группа Ермака-Макфола опубликовала План действий усиления санкционного влияния на РоSSию. В группу вошли украинские и зарубежные эксперты, создана она по инициативе президента Владимира Зеленского.