Уже реализовали более трети плана действий по ужесточению санкций против РФ, - Ермак
"Сейчас очень важно усиливать энергетическое и финансовое давление на РФ, внедрять торговые ограничения".
В настоящее время удалось реализовать 33% плана действий, разработанного группой Макфола-Ермака, по усилению санкций против РоSSии.
Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак.
"Наши союзники действуют. Сейчас очень важно усиливать энергетическое и финансовое давление на РФ, внедрять торговые ограничения", - подчеркнул Ермак.
Он добавил, что Украине для скорейшей победы нужны дополнительные санкции.
Напомним, 20 апреля международная экспертная группа Ермака-Макфола опубликовала План действий усиления санкционного влияния на РоSSию. В группу вошли украинские и зарубежные эксперты, создана она по инициативе президента Владимира Зеленского.