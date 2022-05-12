"Отношения выясним после Победы": Филатов эмоционально высказался о недопонимании среди украинцев

"Отношения выясним после Победы": Филатов эмоционально высказался о недопонимании среди украинцев

Мэр Днепра Борис Филатов призвал всех не забывать про то, что в стране идет полномасштабная война и сейчас не время для выяснения отношений и ссор.

Об этом он рассуждает у себя в соцсетях.

"Недавно я поругался со своим старым товарищем.

Мы с ним часто ругаемся. Особенно по работе. Он - влиятельный человек государственного масштаба.
Но в этот раз мы поругались с ним насмерть. И сразу нашлись «добрые люди», которые этим воспользовались. Завистники, подлецы и просто тупые услужливые служаки.

Но есть старые и общие друзья, которые сказали: «Так, парни, стоп, а ну давайте, останавливайтесь»

Вчера я попытался поругаться с Леной Шуляк - председателем партии «Слуга Народа». Красивой и мудрой женщиной, на которую я накинулся совершенно без причин. Лена меня проигнорировала. Утром я нашёл в себе мужество извиниться.

Вообще, мужчине никогда не стыдно принести извинения женщине. Любой. Просто потому, что она женщина и даже если она неправа.

Борис Филатов

Дорогие мои друзья, подписчики и не только. Мы - удивительный народ, который всегда объединяется перед угрозой смертельной опасности, но тут же начинает выяснять отношения, как только становится чуть легче дышать.

Послушайте. Ещё ничего не закончилось. Каждый день гибнут лучшие из нас. А мы опять начали жить срачами.

«Воевал/не воевал?»
«Почему уехала?»
«Кто лучший волонтёр?»
«А давайте замочим Голованова/Влащенко и прочих «агентов» Москвы?»
(именно в этом месте начинают вылазить уши конкурентов/былые обиды/ местечковость/ грязные журналистские корпоративные разборки)
И так можно продолжать без конца.

Я понимаю, что мы все на нервах. Но. Стоп. Брейк. Прекратили. Это черно-белая война. И тут надо дать ответ лишь на один вопрос: «Ты за Украину или против?». Все остальные отношения выясним после войны. Нет. После нашей общей Победы!" - написал глава города.

Борис Филатов


Алексей Ионов, politeka.net

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