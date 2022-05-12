Эрдоган предлагал вывезти защитников Азовстали через порт в Бердянске, - Джемилев

Президент Турции Реджеп Эрдоган обращался к Путину, чтобы тот разрешил вывезти защитников Азовстали в Турцию через порт в Бердянске.

Об этом на брифинге в "Медиацентре Украина – Укринформ" заявил лидер крымско-татарского народа Мустафа Джемилев.

Он отметил, что получил в конце апреля обращение командира "Азова" к Эрдогану. Документ сразу же перевели на турецкий язык и передали главе Турции.

"Неделю назад в Украине находился советник Эрдогана. Он рассказывал, что они делают для наших героев. Эрдоган дважды разговаривал с Путиным. И предложил направить корабль в порт Бердянска, поскольку порт в Мариуполе заминирован, вместе с турецкими наблюдателями, и турецкая сторона будет гарантом того, что эти бойцы до конца войны будут гостями Турции. Оккупанты сказали, что выпустят только мирных жителей, а военные должны сдаться в плен", - сказал Джемилев.

Он добавил, что поиск вариантов спасения украинских бойцов продолжается.

Напомним, вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции ВТО Ирина Верещук заявила, что Украина предложила россиянам вывезти тяжело раненных бойцов с Азовстали по гуманитарному коридору, взамен отдать пленных россиян.

В Мариуполе роSSийские войска блокируют подземные выходы из металлургического комбината, но украинские защитники прибегают к контратакам.