РоSSия является прямой угрозой мировому порядку – фон дер Ляйен

Москва и Пекин призывают к "новым" и очень произвольным международным отношениям, информирует ZN.ua.

РоSSия является прямой угрозой мировому порядку – фон дер Ляйен
© Офис президента

Глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Токио на саммите ЕС-Япония заявила, что РФ является прямой угрозой мировому порядку из-за ее войны против Украины, информирует CNN.

"РоSSия сегодня является самой прямой угрозой мировому порядку с ее варварской войной против Украины и тревожным пактом с Китаем и их призывом к "новым" и очень произвольным международным отношениям", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава Европейской комиссии отметила, что на карту поставлено не только будущее Украины и Европы, но и весь миропорядок, основанный на международных правилах.

Глава Европейского совета Шарль Мишель во время саммита заявил: "Мы (ЕС- ред.) хотим углубить наши консультации по упорному Китаю. Мы считаем, что Китай должен стать в защиту многосторонней системы, от которой он выиграл в развитии своей страны".


Анна Конюченко, ZN.ua

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