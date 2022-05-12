РоSSия является прямой угрозой мировому порядку – фон дер Ляйен

Глава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Токио на саммите ЕС-Япония заявила, что РФ является прямой угрозой мировому порядку из-за ее войны против Украины, информирует CNN.

"РоSSия сегодня является самой прямой угрозой мировому порядку с ее варварской войной против Украины и тревожным пактом с Китаем и их призывом к "новым" и очень произвольным международным отношениям", - подчеркнула фон дер Ляйен.

Глава Европейской комиссии отметила, что на карту поставлено не только будущее Украины и Европы, но и весь миропорядок, основанный на международных правилах.