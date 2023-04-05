Питання ПДЧ знято з порядку денного – Кулеба

Україна покладає надії на рішення саміту НАТО у Вільнюсі, інформує ZN.ua.

Питання ПДЧ знято з порядку денного – Кулеба
© Facebook/Міністерство закордонних справ України

Питання ПДЧ знято з порядку денного, оскільки Україна вже подала заявку. Про це наголосив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на пресконференції за підсумками засідання Комісії Україна-НАТО.

"Питання ПДЧ знято з порядку денного, тому що ми подали заявку. Йдеться про додаткове зміцнення всеосяжного пакета допомоги від НАТО. І це не може бути заміною для членства, і не може бути умовою для членства. Це механізм практичної допомоги, який НАТО хоче зробити максимально потужним, а паралельно іде процес ухвалення політичних рішень щодо членства України в НАТО", – пояснив міністр, передає УНН.

Він додав, що на саміті у Вільнюсі члени альянсу мають ухвалити рішення, які наближають членство України в НАТО.

"Ми не шукаємо рішення, які лише констатують стан відносин. Чергове, що двері НАТО залишаються відкритими – цього буде недостатньо", - наголосив Кулеба.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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