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[url=http://novostey.com/politic/news966567.html]РФ потеряла уже около 26 650 военных и почти 200 самолетов с начала вторжения в Украину — Генштаб ВСУ : Новостей.COM[/url]

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<a href=http://novostey.com/politic/news966567.html>РФ потеряла уже около 26 650 военных и почти 200 самолетов с начала вторжения в Украину — Генштаб ВСУ : Новостей.COM</a>

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http://novostey.com/politic/news966567.html