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2022-05-12
РФ потеряла уже около 26 650 военных и почти 200 самолетов с начала вторжения в Украину — Генштаб ВСУ
За сутки украинские военные ликвидировали 300 оккупантов, информирует
© ГСЧС / Facebook
С начала вторжения в Украину оккупационная армия РФ потеряла около 26 650 военных,
Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.05 ориентировочно составили:
- личного состава – около 26 650 (+300) человек ликвидировано;
- танков – 1 195 (+8) единиц;
- боевых бронированных машин – 2 873 (+17) единицы;
- артиллерийских систем – 534 (+6) единицы;
- РСЗО – 191 (+6) единица;
- средства ПВО – 87 единиц;
- самолетов – 199 единиц;
- вертолетов – 161 (+1) единица;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8);
- крылатые ракеты – 94;
- корабли/катера – 13 (+1) единиц;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2019 (+22) единиц;
- специальная техника – 41.
«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Кураховском направлении. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.
Анастасия Гурин, ZN.ua