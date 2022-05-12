РФ потеряла уже около 26 650 военных и почти 200 самолетов с начала вторжения в Украину — Генштаб ВСУ

За сутки украинские военные ликвидировали 300 оккупантов, информирует ZN.ua.

РФ потеряла уже около 26 650 военных и почти 200 самолетов с начала вторжения в Украину — Генштаб ВСУ
© ГСЧС / Facebook

С начала вторжения в Украину оккупационная армия РФ потеряла около 26 650 военных, сообщил Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 12.05 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 26 650 (+300) человек ликвидировано;
  • танков – 1 195 (+8) единиц;
  • боевых бронированных машин – 2 873 (+17) единицы;
  • артиллерийских систем – 534 (+6) единицы;
  • РСЗО – 191 (+6) единица;
  • средства ПВО – 87 единиц;
  • самолетов – 199 единиц;
  • вертолетов – 161 (+1) единица;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 398 (+8);
  • крылатые ракеты – 94;
  • корабли/катера – 13 (+1) единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2019 (+22) единиц;
  • специальная техника – 41.

«Наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Кураховском направлении. Данные уточняются», – отметили в Генштабе.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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