В Европарламенте хотят добавить в санкционный список ЕС экс-канцлера Шредера

Решение примут на следующей неделе.

В Европарламенте хотят добавить в санкционный список ЕС экс-канцлера Шредера
© les-crises.fr

В Европейском парламенте хотят расширить санкционный список ЕС, в том числе в отношении бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. С такой инициативой выступила либеральная группа Renew Europe, пишет Politico.

Проект резолюции, подготовленный испанским евродепутатом Луисом Гарикано, приветствует "обоснованные санкции" ЕС против РоSSии. Текс документа будет представлен на голосование на следующей неделе, при этом он "призывает Совет расширить список лиц, на которых распространяются санкции ЕС, за счет европейских членов советов директоров крупных роSSийских компаний, в том числе экс-канцлера Герхарда Шредера".

По словам официальных лиц, две крупнейшие группы в парламенте, Европейская народная партия и Социалисты и демократы, еще не договорились, поддержат ли они проект резолюции. Но Гарикано и несколько других чиновников парламента заявили, что они верят, что он получит поддержку большинства.


Середа Елена, ZN.ua

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