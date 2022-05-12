Оккупанты усиливают гарнизон и готовятся к наступательной операции: где произойдет вероятная атака

оккупанты, роSSийские солдаты, роSSийские войска

РоSSияне, вероятно, продолжат объединять наступательные усилия для захвата новых территорий.

Войска рф пытаются усилить свой гарнизон. Активизация боев на одном из важных направлений может произойти уже в ближайшие дни. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны.

Так, роSSийские военные готовятся к возобновлению наступательных операций для захвата всей Херсонской области Украины. Аналитики также указали, что оккупанты пытаются укрепить позиции на западе Херсонской области, чтобы продвинуться на Николаевщину.

В целом, как сообщили в ISW, роSSийские силы продолжали обстреливать украинские позиции вдоль южной оси, но 11 мая подтвержденных наступлений не было.

Тем временем, ВСУ продвинулись дальше к северо-востоку от Харькова, что заставило роSSийские войска перейти к обороне и ослабило артиллерийское давление на город.

РоSSияне, вероятно, продолжат объединять наступательные усилия к югу от Изюма с наступлением к западу от Донецка, чтобы оцепить украинские войска на юге Харьковской области и в западной части Донецкой.


Александра Павленко, politeka.net

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