РоSSияне, вероятно, продолжат объединять наступательные усилия для захвата новых территорий.

Войска рф пытаются усилить свой гарнизон. Активизация боев на одном из важных направлений может произойти уже в ближайшие дни. Об этом сообщается в отчете Института изучения войны.

Так, роSSийские военные готовятся к возобновлению наступательных операций для захвата всей Херсонской области Украины. Аналитики также указали, что оккупанты пытаются укрепить позиции на западе Херсонской области, чтобы продвинуться на Николаевщину.

В целом, как сообщили в ISW, роSSийские силы продолжали обстреливать украинские позиции вдоль южной оси, но 11 мая подтвержденных наступлений не было.

Тем временем, ВСУ продвинулись дальше к северо-востоку от Харькова, что заставило роSSийские войска перейти к обороне и ослабило артиллерийское давление на город.

РоSSияне, вероятно, продолжат объединять наступательные усилия к югу от Изюма с наступлением к западу от Донецка, чтобы оцепить украинские войска на юге Харьковской области и в западной части Донецкой.