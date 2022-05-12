Войска РФ застрелили двух безоружных гражданских возле Киева

Войска РФ застрелили двух мирных жителей, когда отступали от окрестностей Киева в марте 2022 года, сообщает CNN .

Телерадиокомпания получила видеозапись убийства двух украинцев. Видеодоказательство сейчас расследуется украинской прокуратурой как военное преступление.

Украинцы погибли в результате хладнокровной стрельбы, противоречащей правилам ведения войны.

По информации CNN, один из погибших был владельцем разграбленного автосалона. Второй мужчина, Леонид Алексеев, работал там охранником.

На видео видно как пятерых роSSийских солдат, пытаются проникнуть в помещение автосалона.

Когда владелец приблизился с поднятыми руками, оккупнаты обыскали его и охранника.

После этого двое солдат пРФ подходят к мужчинам сзади и открывают огонь. Мужчины падают на землю.

Охранник получил ранение и пытался вернуться на пост охраны. Он вызвал помощь, но его не смогли спасти, он истек кровью.