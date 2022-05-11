Арестович оценил шансы вторжения на Украину из Беларуси

На данный момент нет признаков подготовки наступления с Беларуси на Украину. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя начало учений белорусских войск.

Арестович оценил шансы вторжения на Украину из Беларуси

Он подчеркнул, что Беларусь, которая является союзником РоSSии, не решилась вторгнуться в Украину в феврале, когда роSSийские оккупационные войска пытались блокировать и захватить Киев.

Сейчас ситуация изменилась. Арестович считает нереальной возможность нападения белорусских войск на Украину без войск РФ. А в Беларуси сейчас находится минимальное количество роSSийских военных и нет ни десантников, ни механизированных частей.

Арестович оценил шансы вторжения на Украину из Беларуси

Напомним, что Беларусь в феврале предоставила свою территорию роSSийским войскам для полномасштабного вторжения в Украину. Также войска РФ вторглись со своей территории. Беларусь на этой неделе перебросила некоторые подразделения своей армии к границе с Украиной, якобы чтобы усилить безопасность.

Между тем, Генштаб ВСУ ранее сообщил, что роSSийские оккупационные войска по состоянию на утро 11 мая 2022 года потеряли в Украине около 26 350 человек, 1187 танков, 199 самолетов и 160 вертолетов.

Ранее стало известно, что в Черном море затонул роSSийский крейсер "Москва", в который попали украинские ракеты.


Максимов Віталій, Тудей

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