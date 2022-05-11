Арестович оценил шансы вторжения на Украину из Беларуси

На данный момент нет признаков подготовки наступления с Беларуси на Украину. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Алексей Арестович, комментируя начало учений белорусских войск.

Он подчеркнул, что Беларусь , которая является союзником РоSSии, не решилась вторгнуться в Украину в феврале, когда роSSийские оккупационные войска пытались блокировать и захватить Киев .

Сейчас ситуация изменилась. Арестович считает нереальной возможность нападения белорусских войск на Украину без войск РФ . А в Беларуси сейчас находится минимальное количество роSSийских военных и нет ни десантников, ни механизированных частей.

Напомним, что Беларусь в феврале предоставила свою территорию роSSийским войскам для полномасштабного вторжения в Украину. Также войска РФ вторглись со своей территории. Беларусь на этой неделе перебросила некоторые подразделения своей армии к границе с Украиной, якобы чтобы усилить безопасность.

Между тем, Генштаб ВСУ ранее сообщил, что роSSийские оккупационные войска по состоянию на утро 11 мая 2022 года потеряли в Украине около 26 350 человек, 1187 танков, 199 самолетов и 160 вертолетов.

Ранее стало известно, что в Черном море затонул роSSийский крейсер "Москва", в который попали украинские ракеты.