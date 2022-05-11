Кремль распространил фейк о введении в Украину польско-литовского контингента – ГПСУ

Кремлевские пропагандисты распространили новый фейк о том, что в Украину якобы введен польско-литовский контингент, сообщили в Государственной пограничной службе. В ГПСУ отметили, что РФ продолжает спекулировать темой о якобы желании Польши захватить украинскую территорию.

«РоSSийские пропагандистские каналы распространили письмо, которое якобы поступило от ВСУ на имя главы Государственной пограничной службы Украины. Кроме этого, в письме пропагандисты допустили ряд как грамматических ошибок, так и касающихся украинской границы», – отметили в ГПСУ.

В Госпогранслужбе заявили, что такое письмо в их Администрацию не поступало. При этом согласно информации от ВСУ, такое письмо вообще не создавалось и не направлялось пограничникам.

«К тому же, в Украине подобная переписка осуществляется только через электронный документооборот», – добавили в ГПСУ.