Чехия ужесточит правила въезда для украинских беженцев с 16 мая

Чехия усилит паспортный контроль для беженцев из Украины, а денежное пособие будут выплачивать только тем, кто пересек границу Украины после 24 февраля. Нововведение заработает уже с 16 мая.

Такое решение чехи приняли из-за наплыва венгерских ромов в страну. Многие из них имеют украинские паспорта и, воспользовавшись войной в Украине, приезжают в Чехию из Венгрии, чтобы получить временное убежище и пособие.

Таким образом, власти Чехии будут ужесточать проверку документов граждан, пересекающих границу, чтобы помогать лишь тем, кто действительно в этом нуждается.

У претендентов на выплаты будут требовать предъявить штамп в паспорте, подтверждающий, что они пересекли украинскую границу после 24 февраля. В МВД страны заявили, что всем остальным в убежище будут отказывать.

Как известно, украинские беженцы в Чехии получают по 200 евро ежемесячной материальной помощи. Кроме этого, местные семьи, которые приняли у себя бежавших от войны украинцев, также получают ежемесячное пособие, которое покрывает им коммунальные услуги, в размере 3000 крон.

Статус временной защиты в Чехии предоставляется украинцам на год. В этот период они могут бесплатно пользоваться услугами медицины, обучаться, имеют разрешение на работу и бесплатно пользоваться проездом в общественном городском транспорте.

Ранее сообщалось, что Германия расширит перечень социальных гарантий для украинских беженцев.