Следователи ГБР нашли документы о планах РоSSии захватить всю территорию Украины

Вся информация будет изучена и приобщена к материалам дела, информирует ZN.ua.

Следователи ГБР нашли документы о планах РоSSии захватить всю территорию Украины
© Государственное бюро расследований

В Тростянце Сумской области следователи ГБР обнаружили важные документы роSSийских военных, указывающие на то, что РФ готовилась захватить всю Украину. Об этом заявил директор ГБР Алексей Сухачев, сообщает Государственное бюро расследований в телеграмм-канале.

Отмечается, что работники Государственного бюро расследований продолжают тщательно документировать факты нарушений военных РФ в Тростянце, а вся полученная информация поступит, в том числе, в международные инстанции.

Следователи осмотрели более 2 тысяч гектаров фактически разрушенного войсками РФ города.

«Установлены места расположения боевых частей агрессора и огневые позиции, с которых велись обстрелы. Изъяты документы и личные вещи роSSийских военных», – говорится в сообщении.

Кроме того, исследуя последствия артиллерийских и минометных обстрелов инфраструктуры города роSSийскими захватчиками, следователи обнаружили умышленно поврежденные 322 жилых дома и гражданских объекта Тростянца.

«Следователи ГБР нашли важные документы военных ВС РФ, которые четко дают понимание, что РоSSия готовилась захватить всю территорию Украины. Вся эта информация будет изучена и вовлечена в материалы дела», - заявил Сухачев.

Также сообщается, что в ходе следственных действий установлены места, где захватчики пытали мирное население.

«Зафиксировано по меньшей мере 34 факта незаконного лишения свободы и пыток гражданских граждан. На месте преступлений обнаружены дубинки, наручники, металлические клещи и одежда пострадавших со следами крови», - заявили в ГБР.

Среди прочего проведено 29 осмотров мест происшествия и эксгумацию тел 23 погибших, в том числе двоих детей.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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