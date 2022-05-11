Херсонские коллаборанты попросят Путина присоединить область к РФ

Референдум сочли плохим вариантом.

Херсонские коллаборанты попросят Путина присоединить область к РФ
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Оккупационное руководство Херсонской области заявило, что планирует обратиться к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой «о принятии региона в состав РФ», заявил в среду Кирилл Стремоусов, которого роSSийские СМИ называют «заместителем главы военно-гражданской администрации».

«Референдум в Крыму не воспринят мировым сообществом. Поэтому это будет один единый указ на основании обращения руководства Херсонской области к президенту РоSSии Владимиру Путину, будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта РФ», - заявил роSSийский прихвостень.

«Документы» для «вхождения в РФ» во временно оккупированном регионе планируют подготовить до конца года. Тогда же, по их мнению, ы состоится «присоединение».

Напомним, что Херсонская область частично оккупирована роSSийскими войсками. Окупационные власти сначала планировали провести «референдум» о создании так называемой Херсонской народной республики, но идея провалилась.


Ирина Знась, ZN.ua

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