Оккупанты обстреляли Черниговскую область минометами с территории РФ

РоSSийские захватчики выпустили 16 выстрелов из миномета 82-мм калибра, информирует ZN.ua.

Оккупанты обстреляли Черниговскую область минометами с территории РФ
Фото иллюстративное
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Сегодня утром 11 мая Черниговскую область обстреляли минометами с территории РоSSии. Об этом сообщила Госпогранслужба.

Отмечается, что оккупанты выпустили 16 выстрелов из миномета 82-мм калибра.

По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, захватчики совершили очередной минометный обстрел в 6 утра.

«Поэтому у меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте пожалуйста осторожны. Также помним, что ракеты летают над Украиной. Поэтому будьте бдительны и соблюдайте требования защиты. Если сирена, если есть сообщение о тревоге, прячьтесь в укрытие», - призвал глава ОВА.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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