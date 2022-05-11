Новостей.COM ⇒
2022-05-11
Оккупанты обстреляли Черниговскую область минометами с территории РФ
РоSSийские захватчики выпустили 16 выстрелов из миномета 82-мм калибра, информирует
Фото иллюстративное© Сергей Нужненко / Радио Свобода
Сегодня утром 11 мая Черниговскую область обстреляли минометами с территории РоSSии. Об этом
Отмечается, что оккупанты выпустили 16 выстрелов из миномета 82-мм калибра.
По
«Поэтому у меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте пожалуйста осторожны. Также помним, что ракеты летают над Украиной. Поэтому будьте бдительны и соблюдайте требования защиты. Если сирена, если есть сообщение о тревоге, прячьтесь в укрытие», - призвал глава ОВА.
Анастасия Гурин, ZN.ua