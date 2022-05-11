Оккупанты обстреляли Черниговскую область минометами с территории РФ

Сегодня утром 11 мая Черниговскую область обстреляли минометами с территории РоSSии. Об этом сообщила Госпогранслужба.

Отмечается, что оккупанты выпустили 16 выстрелов из миномета 82-мм калибра.

По словам главы Черниговской ОВА Вячеслава Чауса, захватчики совершили очередной минометный обстрел в 6 утра.

«Поэтому у меня большая просьба, особенно к жителям приграничных районов области, будьте пожалуйста осторожны. Также помним, что ракеты летают над Украиной. Поэтому будьте бдительны и соблюдайте требования защиты. Если сирена, если есть сообщение о тревоге, прячьтесь в укрытие», - призвал глава ОВА.