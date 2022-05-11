РоSSийские войска с помощью грубой силы выслали десятки тысяч украинцев в РоSSию. Москва говорит, что это добровольная эвакуация. А Киев настаивает, что речь идет о массовых депортациях.

Немецкие эксперты объяснили Focus , почему украинская сторона права, а роSSийская – нагло лжет. Уже несколько недель поступают сообщения о том, что военный преступник Владимир Путин силой вывозит десятки тысяч украинцев в РоSSию и отправляет их в специальные лагеря. РоSSийские войска устанавливают безопасные коридоры только в направлении РФ , чтобы люди в зоне боевых действий могли убежать от бомбардировок и обстрелов только в соседнюю страну. Теперь Министерство обороны США подтвердило, что все это происходит на самом деле.

«У нас есть доказательства того, что украинцев вывозят в РоSSию против их воли», - сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, добавив, что пока неизвестно, сколько существует роSSийских лагерей для украинцев и какие там условия.