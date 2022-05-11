Focus: Путин копирует Сталина, когда массово репрессирует и депортирует украинцев
Эксперты объясняют, что цель роSSийского автократа – уничтожить украинскую идентичность, для этого он вернул сталинские кровавые методы, информирует
РоSSийские войска с помощью грубой силы выслали десятки тысяч украинцев в РоSSию. Москва говорит, что это добровольная эвакуация. А Киев настаивает, что речь идет о массовых депортациях.
Немецкие эксперты объяснили
«У нас есть доказательства того, что украинцев вывозят в РоSSию против их воли», - сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, добавив, что пока неизвестно, сколько существует роSSийских лагерей для украинцев и какие там условия.