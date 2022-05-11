Focus: Путин копирует Сталина, когда массово репрессирует и депортирует украинцев

Эксперты объясняют, что цель роSSийского автократа – уничтожить украинскую идентичность, для этого он вернул сталинские кровавые методы, информирует ZN.ua.

РоSSийские войска с помощью грубой силы выслали десятки тысяч украинцев в РоSSию. Москва говорит, что это добровольная эвакуация. А Киев настаивает, что речь идет о массовых депортациях.

Немецкие эксперты объяснили Focus, почему украинская сторона права, а роSSийская – нагло лжет. Уже несколько недель поступают сообщения о том, что военный преступник Владимир Путин силой вывозит десятки тысяч украинцев в РоSSию и отправляет их в специальные лагеря. РоSSийские войска устанавливают безопасные коридоры только в направлении РФ, чтобы люди в зоне боевых действий могли убежать от бомбардировок и обстрелов только в соседнюю страну. Теперь Министерство обороны США подтвердило, что все это происходит на самом деле.

«У нас есть доказательства того, что украинцев вывозят в РоSSию против их воли», - сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, добавив, что пока неизвестно, сколько существует роSSийских лагерей для украинцев и какие там условия.


Лесь Димань, ZN.ua

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