Focus: Україні доводиться допускати дрібні успіхи армії Путіна, щоб перемогти у війні

На Донбасі ситуація залишається надзвичайно важкою для армії України. У битві за місто Сєвєродонецьк українським захисникам все ж довелося відступити. Тепер бої точаться за контроль над сусіднім Лисичанськом.

За словами військового експерта і відставного генерала Збройних сил Австралії Міка Раяна, те, що на перший погляд задається повільною поразкою у війні, насправді є тактичною переорієнтацією українських сил. Про це пише пише німецьке видання Focus . Останні тижні були дуже тяжкими для захисників України. Однак, ніщо не говорить про те, що Київ програє у війні. Втрачати території - це погано. Але було б ще гірше, якби українські війська вступили у виснажливу боротьбу з російськими загарбниками. І це призвело б до того, що Україна повністю втратила б свою армію.

За словами австралійського генерала, захисникам України доводиться тимчасово поступатися територіями на сході, щоб перемогти у війні загалом. Раян переконаний, що українські військові діяли тактично розумно під час боїв за Сєвєродонецьк. Вони вели бій досить довго, щоб виснажити російські війська. Росія змогла добитися прогресу лише повільно і з великими втратами. Хоча захисники України теж зазнали втрат.