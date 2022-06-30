Focus: Україні доводиться допускати дрібні успіхи армії Путіна, щоб перемогти у війні
Австралійський військовий пояснив, чому український відступ з Сєвєродонецька не можна розцінювати як ознаку того, що Київ зазнає поразки у війні з Москвою, інформує
На Донбасі ситуація залишається надзвичайно важкою для армії України. У битві за місто Сєвєродонецьк українським захисникам все ж довелося відступити. Тепер бої точаться за контроль над сусіднім Лисичанськом.
За словами військового експерта і відставного генерала Збройних сил Австралії Міка Раяна, те, що на перший погляд задається повільною поразкою у війні, насправді є тактичною переорієнтацією українських сил. Про це пише пише німецьке видання
За словами австралійського генерала, захисникам України доводиться тимчасово поступатися територіями на сході, щоб перемогти у війні загалом. Раян переконаний, що українські військові діяли тактично розумно під час боїв за Сєвєродонецьк. Вони вели бій досить довго, щоб виснажити російські війська. Росія змогла добитися прогресу лише повільно і з великими втратами. Хоча захисники України теж зазнали втрат.