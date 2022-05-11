Палата представителей США одобрила дополнительную помощь Украине на $40 млрд

Все голоса против были от республиканцев.

Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект, предусматривающий выделение Украине дополнительных 39,8 миллиарда долларов помощи. За проголосовали 368 депутатов нижней палаты Конгресса, против – 57.

Как пишет Reuters, все голоса против были от республиканцев.

Одобренная помощь на семь миллиардов больше, чем просила администрация Джо Байдена. Увеличить сумму было предложено конгрессменами-демократами.

23,4 млрд долларов в этом пакете составит военная помощь, остальные – гуманитарная и экономическая помощь.

Теперь документ направят в Сенат, где его ждет еще одно голосование, а затем подпись Байдена.

Три дня назад Министерство обороны США сообщило о предоставлении Украине помощи на сумму до 150 млн долларов. В пакет помощи входят 25 тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, три противоартиллерийские системы AN/TPQ-36, а также электронное оборудование для подавления помех и запчасти к технике.