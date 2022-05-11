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2022-05-11
РоSSияне совершили авианалет на Сумщину - Живицкий
РоSSийский самолет выпустил две ракеты.
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram
Вечером во вторник, 10 мая, россияне совершили авианалет на Сумщину. Об этом
"Подробности вечернего авианалета Сумской области. РоSSийский самолет выпустил две ракеты на территории Шосткинского района", – написал Дмитрий Живицкий.
Результат авианалета на одно из сел Сумщины
Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram
По его словам, разрушения в селе Воронеж значительны, но, к счастью, обошлось без человеческих жертв. Что именно уничтожено, он не уточнил.
Результат авианалета на одно из сел Сумщины
Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram
Юлия Лавришин, ZN.ua