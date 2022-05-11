РоSSияне совершили авианалет на Сумщину - Живицкий

РоSSийский самолет выпустил две ракеты.

РоSSияне совершили авианалет на Сумщину - Живицкий
© Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram

Вечером во вторник, 10 мая, россияне совершили авианалет на Сумщину. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, опубликовав фото последствий.

"Подробности вечернего авианалета Сумской области. РоSSийский самолет выпустил две ракеты на территории Шосткинского района", – написал Дмитрий Живицкий.

Результат авианалета на одно из сел Сумщины
Результат авианалета на одно из сел Сумщины
Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram

По его словам, разрушения в селе Воронеж значительны, но, к счастью, обошлось без человеческих жертв. Что именно уничтожено, он не уточнил.

Результат авианалета на одно из сел Сумщины
Результат авианалета на одно из сел Сумщины
Дмитрий Живицкий Сумская ОВА/Telegram

Юлия Лавришин, ZN.ua

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