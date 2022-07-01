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2022-07-01
Росіяни обстріляли Сумщину з мінометів. В одній з громад 17 «прильотів»
Дмитро Живицький повідомив, чи є жертви в наслідок ворожого обстрілу, інформує
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Ніч на 1 липня в Сумській області минула спокійно, але вранці російські загарбники обстріляли Есманьську громаду. Про це
«Ніч на 1 липня минула спокійно. Але ранок знову розпочався з ворожого обстрілу: росіяни о сьомій ранку гатили по Есманьській громаді – 17 мінометних «прильотів», – зазначив Живицький.
На щастя обійшлося без жертв та руйнувань.
Юлія Москаленко, ZN.ua