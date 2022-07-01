Росіяни обстріляли Сумщину з мінометів. В одній з громад 17 «прильотів»

Ніч на 1 липня в Сумській області минула спокійно, але вранці російські загарбники обстріляли Есманьську громаду. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Ніч на 1 липня минула спокійно. Але ранок знову розпочався з ворожого обстрілу: росіяни о сьомій ранку гатили по Есманьській громаді – 17 мінометних «прильотів», – зазначив Живицький.

На щастя обійшлося без жертв та руйнувань.