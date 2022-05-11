На харьковском направлении роSSийские войска уже в 10 километрах от границы РФ — ISW

Чтобы сдержать контрнаступление, РоSSия перекидывает войска из-под Изюма, информирует ZN.ua.

На харьковском направлении роSSийские войска уже в 10 километрах от границы РФ — ISW
© Командование десантно-штурмовых войск ВСУ/Facebook

РоSSийские оккупационные войска на Харьковском направлении отступили почти к границе РФ и находятся примерно в 10 километрах от границы, сообщает американский Институт изучения войны со ссылкой на источники в роSSийской армии.

«Украинские войска освободили несколько городов севернее Харькова и продолжили продвижение к северу от недавно освобожденного Старого Салтова: роSSийский источник утверждает, что украинские войска продвинулись в пределах 10 км от роSSийской границы, хотя ISW не может самостоятельно подтвердить эти данные», - говорится в аналитике боевых действий предыдущих суток.

Чтобы сдержать отступление, роSSийское командование начало передислокацию войск на север Харьковщины, чтобы попытаться ослабить контрнаступление ВСУ.

«Украинское контрнаступление, вероятно, будет продолжать отвлекать роSSийские войска и ресурсы от развертывания на другие направления продвижения, где боевые действия так же затормозились успешной украинской обороной», - добавили аналитики.

В частности, контрнаступление от Харькова также приведет к отступлению роSSийских войск от Изюма Харьковской области, где роSSийские войска оказались в тупике.


Ирина Знась, ZN.ua

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