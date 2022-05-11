За прошедшие сутки ВСУ сбили 4 роSSийских беспилотника и один вертолет

Страна в ожидании "символического 200-го самолета" роSSийских оккупантов".

За прошедшие сутки ВСУ сбили 4 роSSийских беспилотника и один вертолет
ударний вертоліт Мі-24
Фото: wikipedia

Вчера Воздушные Силы и Сухопутные войска ВСУ уничтожили 4 роSSийских беспилотника типа "Орлан-10" и один вертолет Ми-24.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

"10 мая противовоздушной обороной Сухопутных войск и Воздушных Сил поражены четыре БПЛА "Орлан-10" роSSийских оккупантов. А бригада десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины уничтожила вражеский вертолет Ми-24. В общем - пять воздушных целей", - сказано в сообщении.

Авиация Воздушных Сил на разных направлениях продолжает наносить врагу огневые удары с воздуха, поддерживая боевые действия наземных войск.

В Воздушных силах признали, что, как и вся Украина, ждут "символического 200-го самолета роSSийских оккупантов".

"Вынуждены признать, пока нет. Сами ждем, потому что не залетают нацисты под адский огонь наших ЗРВ. Даже воздушный парад отменили на победу. Берегут московиты технику!", - отметили в командовании ВС.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки на территории Донбасса и Луганщины украинская армия уничтожила 12 танков, 4 артиллерийские системы, 19 единиц боевой бронированной техники, 7 автомобилей и 2 единицы специальной инженерной техники противника.

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