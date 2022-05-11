Враг обустраивает позиции, пополняет запасы и штурмует сразу в пяти направлениях: новые данные

вертолет РФ, война, авиация

На Донецком направлении группировка оккупационных войск сосредотачивает основные усилия на продолжении наступательных действий с целью взятия под полный контроль города Рубежное, захвата населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

Об этом, как пишет Politeka.net, сообщается в новой сводке Генштаба ВСУ. Так, враг штурмует на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

Чтобы закрепиться на захваченных территориях, враг проводит инженерные работы и создание новых позиций в районах населенных пунктов Брускинское и Большая Александровка Херсонской области.

На Таврийском направлении оккупанты проводят демонстративные действия, чтобы, сковать действия подразделений Сил обороны, улучшают инженерное оборудование своих позиций, пополняют запасы.

оккупанты, война, роSSийские военные

В Преднистровье подразделения оперативной группы роSSийских войск по-прежнему находятся в боевой готовности «Полная».

В Генштабе ВСУ отмечают, что постоянный обстрел роSSийскими войсками не позволяет провести полную эвакуацию гражданских лиц и раненых из зоны военных действий.

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Всего на территории Донецкой и Луганской областей украинскими защитниками было отбито 12 атак врага. Среди уничтоженной за минувшие сутки техники помимо беспилотников «Орлан-10», танков, автомобилей, артиллерийских систем и тд есть также один вертолет Ми-24.


Катерина Петренко, politeka.net

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