"Уже задолбал этот Байрактар": оккупанты истерично жалуются на невыносимую службу на острове Змеиный

"Уже задолбал этот Байрактар": оккупанты истерично жалуются на невыносимую службу на острове Змеиный

За последнюю неделю оккупанты безуспешно пытались обосноваться на острове Змеиный несколько раз.

РоSSийские катера у острова Змеиный запрашивали воздушную поддержку во время недавней атаки украинских сил, но, не только не получили ее, а еще и понесли колоссальные потери. InformNapalm опубликовал перехваченный разговор между вражескими военными (чтобы послушать перехват, доскролльте страницу до конца).

Как известно, за последнюю неделю оккупанты безуспешно пытались обосноваться на острове Змеиный несколько раз подряд и были разбиты украинскими защитниками. Экипаж десантного катера РФ жаловался на БПЛА Bayraktar.

"Где поддержка с воздуха?! Где поддержка с воздуха?! Сколько (ждать – ред.)? Уже задолбал этот "Байрактар".

После этого оккупант прокричал, что катера подбиты. "По нам выпустили четвертую ракету! Четвертую ракету! Где "воздух"?! Где "воздух"?!"

В сети сразу же отреагировали на перехват:

«Этот Байрактар не кусается, он домашний, не бойтесь?;Слава нашим героям захисникам; старший передал приказ "кормить бычков"; А они думали по ним стиральными машинками будут кидаться и детскими самокатами?))) ахахаха...; что же они так боятся этой люстры?); Какая прелесть!!!; Понял, вычеркиваю); скулящие орки... музыка для ушей!».

обстрел, прилет, разрушение, дома

Мы также писали, на Харьковщине Силы обороны Украины уже освободили населенные пункты, находящиеся недалеко от границ с рф.

"В результате слаженных действий личного состава подразделений Сил обороны Украины в Харьковской области освобождены населенные пункты Черкасские Тишки, Русские Тишки, Рубежное и Байрак".


Дарина Силина, politeka.net

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