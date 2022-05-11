Прокуратура расследует похищение россиянами скифского золота из Мелитополя

Также оккупанты похитили и другие историко-культурные ценности.

Прокуратура расследует похищение россиянами скифского золота из Мелитополя
Фото: Офіс Генерального прокурора

В апреле 2022 года военные и представители оккупационной администрации РоSSии украли историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея в Запорожской области.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

“По предварительным данным, среди украденного имущества была коллекция скифского золота, обнаруженного археологами в 50-х годах прошлого столетия”, - сообщили в Офисе Генпрокурора.

В связи с этим правоохранители возбудили уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Управления СБУ в Запорожской области.

Напомним, скифское золото из Мелитопольского краеведческого музея передал оккупантам незаконно назначенный ими "директор" Евгений Горлачев. Ранее глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире телемарафона опроверг информацию о похищении скифского золота и заявил, что все самые ценные вещи были эвакуированы из музеев Запорожской области еще в марте 2022 года в другие регионы Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Полиция расследует около 10800 военных преступлений РФ в УкраинеПолиция расследует около 10800 военных преступлений РФ в Украине
Прокуратура начала расследование массированного ракетного обстрела Одессы и областиПрокуратура начала расследование массированного ракетного обстрела Одессы и области
Прокуратура шьет дело: 300 роSSийских военных дезертировали и сорвали наступлениеПрокуратура шьет дело: 300 роSSийских военных дезертировали и сорвали наступление
Зеленский отреагировал на убийство россиянами пленных — переговоры могут прекратитьсяЗеленский отреагировал на убийство россиянами пленных — переговоры могут прекратиться
Начал Бучанскую резню: прокуратура назвала имя роSSийского военногоНачал Бучанскую резню: прокуратура назвала имя роSSийского военного
В Киевской области нашли тела двух мужчин со следами пыток – прокуратураВ Киевской области нашли тела двух мужчин со следами пыток – прокуратура
Глава Запорожской ОВА опроверг информацию о похищении военными РФ скифского золотаГлава Запорожской ОВА опроверг информацию о похищении военными РФ скифского золота
Ким опубликовал фото и видео разрушений строительного комбината на Николаевщине, обстрелянного россиянамиКим опубликовал фото и видео разрушений строительного комбината на Николаевщине, обстрелянного россиянами
Более 48 кг золота изъяли у экс-министра из окружения Януковича, слитки передадут в пользу государства, - Офис генпрокурораБолее 48 кг золота изъяли у экс-министра из окружения Януковича, слитки передадут в пользу государства, - Офис генпрокурора
Генпрокуратура Украины сообщила о подозрении главе и депутатам роSSийской ГосдумыГенпрокуратура Украины сообщила о подозрении главе и депутатам роSSийской Госдумы
Последние новости
Подгружаем последние новости