Прокуратура расследует похищение россиянами скифского золота из Мелитополя

Также оккупанты похитили и другие историко-культурные ценности.

В апреле 2022 года военные и представители оккупационной администрации РоSSии украли историко-культурные ценности из Мелитопольского краеведческого музея в Запорожской области.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

“По предварительным данным, среди украденного имущества была коллекция скифского золота, обнаруженного археологами в 50-х годах прошлого столетия”, - сообщили в Офисе Генпрокурора.

В связи с этим правоохранители возбудили уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следственные Управления СБУ в Запорожской области.

Напомним, скифское золото из Мелитопольского краеведческого музея передал оккупантам незаконно назначенный ими "директор" Евгений Горлачев. Ранее глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух в эфире телемарафона опроверг информацию о похищении скифского золота и заявил, что все самые ценные вещи были эвакуированы из музеев Запорожской области еще в марте 2022 года в другие регионы Украины.