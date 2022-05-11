Аналитики британской разведки объяснили стратегическую важность контроля над островом Змеиный

Если РоSSия укрепит свои позиции на острове Змеиный с помощью крылатых ракет стратегической противовоздушной и береговой обороны, она сможет получить контроль и доминировать в северо-западном Черном море, считают аналитики разведки Министерства обороны Британии.

РоSSия уже не раз пыталась усилить свой открытый гарнизон на острове Змеиный. Однако Украинские войска успешно нанесли удары по роSSийской противовоздушной обороне и судам обеспечения беспилотниками Bayraktar.

«РоSSийские суда снабжения имеют минимальную защиту в западной части Черного моря после отступления роSSийского флота в Крым после потери «Москвы», - отмечают в разведке Британии.

При этом нынешние усилия РоSSии по увеличению своих сил на Змеином создают для Украины больше возможностей для уничтожения роSSийских войск и военной техники.