Аналитики британской разведки объяснили стратегическую важность контроля над островом Змеиный

Утвердившись на Змеином, РоSSия получит контроль над северо-западной частью Черного моря, информирует ZN.ua.

Аналитики британской разведки объяснили стратегическую важность контроля над островом Змеиный
© CNN

Если РоSSия укрепит свои позиции на острове Змеиный с помощью крылатых ракет стратегической противовоздушной и береговой обороны, она сможет получить контроль и доминировать в северо-западном Черном море, считают аналитики разведки Министерства обороны Британии.

РоSSия уже не раз пыталась усилить свой открытый гарнизон на острове Змеиный. Однако Украинские войска успешно нанесли удары по роSSийской противовоздушной обороне и судам обеспечения беспилотниками Bayraktar.

«РоSSийские суда снабжения имеют минимальную защиту в западной части Черного моря после отступления роSSийского флота в Крым после потери «Москвы», - отмечают в разведке Британии.

При этом нынешние усилия РоSSии по увеличению своих сил на Змеином создают для Украины больше возможностей для уничтожения роSSийских войск и военной техники.


Ирина Знась, ZN.ua

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
"Байрактар" уничтожил вертолет оккупантов на острове Змеиный"Байрактар" уничтожил вертолет оккупантов на острове Змеиный
Ювелирная работа ВСУ: в сети сравнили фото острова Змеиный до и после ударовЮвелирная работа ВСУ: в сети сравнили фото острова Змеиный до и после ударов
ВСУ уничтожили роSSийский катер около острова ЗмеиныйВСУ уничтожили роSSийский катер около острова Змеиный
У острова Змеиный загорелся роSSийский фрегат, – СМИУ острова Змеиный загорелся роSSийский фрегат, – СМИ
Оккупанты нацелились на два населенных пункта: в британской разведке раскрыли, что враг хочет захватитьОккупанты нацелились на два населенных пункта: в британской разведке раскрыли, что враг хочет захватить
Остин отметил важность утверждения для Украины пакета помощи на 33 млрд долларов, иначе "деньги могут быстро закончиться"Остин отметил важность утверждения для Украины пакета помощи на 33 млрд долларов, иначе "деньги могут быстро закончиться"
Во время удара ВСУ по острову Змеиный погибли все оккупанты — журналистВо время удара ВСУ по острову Змеиный погибли все оккупанты — журналист
Сумасшедшие бюджеты не помогли: в британской разведке заявили, что роSSийская армия облажалась в УкраинеСумасшедшие бюджеты не помогли: в британской разведке заявили, что роSSийская армия облажалась в Украине
Есть только два варианта того, как закончится война: начальник разведки уверен, что Украина победитЕсть только два варианта того, как закончится война: начальник разведки уверен, что Украина победит
Элитные войска рф истощены в борьбе против ВСУ: в британской разведке раскрыли, сколько выведено из строяЭлитные войска рф истощены в борьбе против ВСУ: в британской разведке раскрыли, сколько выведено из строя
Последние новости
Подгружаем последние новости