Die Welt: Україна повернула контроль над островом Зміїний, що це означає?

Україна відновила контроль над островом Зміїний в Чорному морі, розташованому за лічені кілометри від Одеси в дельті Дунаю. Російська армія захопила цей невеликий острів наступного ж дня після початку вторгнення - 25 лютого.

З того часу українська армія неодноразово атакувала сили загарбників на острові, намагаючись витіснити їх звідти. Чому Зміїний такий важливий?

«Той, хто контролює острів, може контролювати рух цивільних суден на півдні України», - пояснив Die Welt начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов, додавши, що зі Зміїного також можна «певною мірою контролювати повітряний простір півдня України».

Чи стане повернення острова Україні переломним моментом у війні, яку розв’язала Росія? Полковник Збройних сил Австрії Маркус Райснер зауважив, що визволення Зміїного стало «несподіваним, але важливим успіхом» України у боротьбі з Росією. Die Welt пояснює, що Райснер очолює кафедру військового планування у Терезіанський військовій академії. Його вважають одним з найбільш поінформованих військових аналітиків у Європі щодо війни, яку Росія веде проти України.