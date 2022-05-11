"Обеспечили нам хорошие новости": Зеленский призвал украинцев не давить на ВСУ

Зеленский

В своем вечернем обращении глава государства призвал украинцев не давить на ВСУ, особенно из тыла.

В своем традиционном вечернем обращении к народу президент Владимир Зеленский рассказал об успехах наших защитников, а также обратился к народу с просьбой не давить на Вооруженные силы Украины.

"Вооруженные Силы нашего государства обеспечили нам всем хорошие новости из Харьковской области. Постепенно оттесняют оккупантов от Харькова. Хочу также призвать всех наших людей, и особенно тех, кто в тылу, не распространять чрезмерные эмоции. Не стоит создавать такую атмосферу специфического морального давления, когда еженедельно и ежедневно ожидаются определенные победы", - призвал Зеленский.

Владимир Зеленский

Президент также отметил, что в Украине уже возобновили 36 иностранных представительств, многие страны начали возвращать своих дипломатов в Киев.

Кроме того, Владимир Зеленский рассказал о Дорожной карте энергетических санкций, которую разрабатывая глава Офиса президента Андрей Ермак вместе со спецгруппой международных экспертов под председательством Майкла Макфола.

"Это подробный документ, который описывает, что нужно сделать, чтобы РоSSии стало действительно сложно финансировать эту войну, но в то же время – чтобы глобальная экономика не понесла потери из-за ограничений для роSSийских энергоресурсов", - рассказал Зеленский.


Галина Струс, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»Forbes: Фрегат «Адмирал Макаров» – самая привлекательная мишень в Черном море после уничтоженной «Москвы»
Марцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть домаМарцинкив призвал жителей Ивано-Франковска выехать из города на 7-9 мая или сидеть дома
Forbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный ударForbes: НАТО должен уничтожить все войска РоSSии в Украине, если будет ядерный удар
Оккупанты обстреляли Красноград в Харьковской областиОккупанты обстреляли Красноград в Харьковской области
"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности"Адмирал Макаров" или нет? Генштаб сообщил об уничтожении роSSийского корабля, первые подробности
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский встретился с главами МИД Германии и НидерландовЗеленский встретился с главами МИД Германии и Нидерландов
"Азов" показал условия, в которых находятся раненые защитники Мариуполя, и призвал ООН и КК спасти людей"Азов" показал условия, в которых находятся раненые защитники Мариуполя, и призвал ООН и КК спасти людей
Украинскую землю есть кому защищать, поддержите небо, – Зеленский призвал Словакию помочь с авиациейУкраинскую землю есть кому защищать, поддержите небо, – Зеленский призвал Словакию помочь с авиацией
Зеленский: «РоSSия пошла войной против объединенной Европы»Зеленский: «РоSSия пошла войной против объединенной Европы»
Пентагон видит признаки принудительного переселения украинцев в РФПентагон видит признаки принудительного переселения украинцев в РФ
Урсула фон дер Ляйен потрясена скоростью, с которой украинские чиновники заполнили опросник членства в ЕС, - ЗеленскийУрсула фон дер Ляйен потрясена скоростью, с которой украинские чиновники заполнили опросник членства в ЕС, - Зеленский
Зеленский рассчитывает на статус кандидата в члены ЕС для Украины уже в июнеЗеленский рассчитывает на статус кандидата в члены ЕС для Украины уже в июне
В парламенте Великобритании призвали ввести санкции против IT-индустрии РФВ парламенте Великобритании призвали ввести санкции против IT-индустрии РФ
В РоSSию вывезли более 1 млн украинцев — ДенисоваВ РоSSию вывезли более 1 млн украинцев — Денисова
Ермак призвал США помочь спасению защитников Мариуполя: защитникам не продержаться без дополнительного тяжелого вооруженияЕрмак призвал США помочь спасению защитников Мариуполя: защитникам не продержаться без дополнительного тяжелого вооружения
Последние новости
Подгружаем последние новости