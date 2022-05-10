Полиция расследует около 10800 военных преступлений РФ в Украине

К сбору доказательств преступлений роSSийских военных привлечены специалисты из Франции, Литвы и Польши.

Полиция расследует около 10800 военных преступлений РФ в Украине
Фіксація воєнних злочинів у Гостомелі
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Украинская полиция расследует около 10 800 военных преступлений, совершенных в Украине роSSийскими военнослужащими.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время брифинга в Бородянке.

По его словам, в освобожденных от оккупантов населенных пунктах усилено полицейское присутствие, выведены дополнительные мобильные и пешие патрули полиции.

"Каждый полицейский, особенно это касается временно оккупированных областей, практически все остались на своих рабочих местах и выполняли свои функции до последнего. И я уверен, что так будет и в дальнейшем", - подчеркнул глава Нацполиции.

Он добавил, что полицейские последними покидают оккупированные территории, поскольку помогают людям эвакуироваться в безопасные районы.

К сбору доказательств жестоких преступлений роSSийских оккупантов привлечены специалисты из Франции, Польши и Литвы.

Напомним, глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия предоставит Украине полную поддержку в расследовании военных преступлений, совершенных русскими военными.

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