РоSSийские захватчики продолжили разбирать завалы мариупольского драмтеатра. Местные отказываются помогать оккупантам.

Об этом рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"В связи с массовым отказом мариупольцев принимать участие в разборах привлечены работники МЧС россии. Больше техники, больше людей. По свидетельству жителей, свертки с телами погибших продолжают вывозить тракторными лафетами", - рассказал Андрющенко.

Фото: Telegram/ Андрющенко Time

Фото: Telegram/ Андрющенко Time

Фото: Telegram/ Андрющенко Time

Фото: Telegram/ Андрющенко Time

Он подчеркнул, что "мы уже никогда не узнаем настоящее количество погибших. РоSSия очень быстро прячет следы собственных преступлений".

Напомним, 16 марта роSSийские войска сбросили бомбу на драмтеатр в Мариуполе, где прятались сотни людей.

Мариупольский городской совет со ссылкой на данные свидетелей сообщил впоследствии, что в результате погибли около 300 людей. 4 мая Associated Press News, основываясь на материалах собственного расследования, обнародовало информацию о почти 600 погибших.