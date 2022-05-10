Путин хочет начать войну в Приднестровье — разведка США

Диктатор планирует затянуть боевые действия в регионе, чтобы Штаты и страны Запада "утратили решительность" в противодействии его агрессии, информирует ZN.ua.

Путин хочет начать войну в Приднестровье — разведка США
© unsplash/karengrigorean

Руководитель Национальной разведки США Аврил Хейнс предупредил, что роSSийский президент Владимир Путин все еще может объявить в РоSSии военное положение для начала мобилизации, а также на территории оккупированного Приднестровья начать войну. Слова Хейнс во время выступления в Сенате цитирует издание AFP News Agency.

"Путин решил распространить боевые действия на территорию контролируемого Россией Приднестровья", — заявила она, не комментируя того, есть ли у РФ ресурс для этого.

По данным разведки, диктатор планирует затянуть войну в регионе, чтобы США и страны Запада "утратили решительность" в противодействии его агрессии.

"Путин может ввести военное положение в РоSSии для того, чтобы мобилизовать силы в противостоянии против Украины", — добавила Хейнс.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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