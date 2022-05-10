РоSSияне вчера обстреляли автомобили с мирными людьми в Запорожской области

В Запорожской области роSSийские войска 9 мая обстреляли из артиллерии машину с гражданскими людьми. В результате попадания снаряда авто взорвалось. Пассажир погиб, водитель получил ранения, сообщили в Офисе генерального прокурора.

Обстрел произошел вблизи с. Белогорье Пологовского района.

"При процессуальном руководстве Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – отметили в прокуратуре.

Там напомнили, что все свидетели военных преступлений РФ могут фиксировать и посылать доказательства по ссылке https://warcrimes.gov.ua.

Это не первый случай расстрела автомобилей гражданских или волонтеров со стороны оккупантов. Кроме того, в марте роSSийский танк переехал автомобиль с гражданскими гражданами на автодороге между деревнями Нестерянка и Мирное в Запорожской области.