В Украине уничтожили распиаренный Кремлем танк "Прорыв": видео удара

В окрестностях населенного пункта Старый Салтов Харьковской области украинские бойцы в ходе боя уничтожили разрекламированный роSSийский танк Т-90М "Прорыв".

Об этом рассказывает "Милитарный", информирует Апостроф .

Украинские бойцы 4 мая освободили Старый Салтов от роSSийских оккупантов, а россияне пытались не допустить этого и отправили в атаку ротно-тактическую группу в составе которой было не меньше трех танков, семь боевых машин пехоты и несколько бронетранспортеров МТ-ЛБ.

Среди них был и танк Т-90М "Прорыв", который был уничтожен бойцами ВСУ Харьковского 227-го батальона 127-й бригады ТРО гранатометом "Carl Gustaf". Это стало первым зафиксированным случаем ликвидации такой версии танка в Украине.

Отмечается, что роSSийская армия получила первую партию этих танков только в 2020 году. Первая партия была передана в состав 2-й гвардейской Таманской мотострелковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии.