Оккупанты обстреляли Одессу: ракеты попали в ТРЦ и склады готовой продукции

В результате ракетного удара один человек погиб и пятеро травмированы, информирует ZN.ua.

Оккупанты обстреляли Одессу: ракеты попали в ТРЦ и склады готовой продукции
© ГСЧС Украины

Ночью в понедельник, 9 мая, войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе. В результате обстрела один человек погиб и пять человек получили травмы, информирует ГСЧС.

"9 мая в 22:35 в селе Фонтанка Одесского района в результате ракетного удара возникло разрушение с последующим возгоранием в торгово-развлекательном центре. В 1:20 пожар ликвидирован на площади 1 тыс. кв. м. Травмировано три человека. К тушению привлекали 35 лиц и 7 ед. техники ГСЧС", - подчеркнули спасатели.

Из-за ракетного удара в Суворовском районе Одессы загорелись три складских помещения общей площадью 1 тыс. 200 кв. м.

"В 1:30 пожар ликвидирован. В результате обстрела один человек погиб, два травмированы. К тушению привлекали 30 спасателей и 6 ед. техники", - говорится в сообщении.


Анна Конюченко, ZN.ua

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