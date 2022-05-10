РоSSияне похитили более 120 человек на Херсонщине, - глава Херсонской ОВА

Оккупанты пытают, запугивают и шантажируют похищенных жителей Херсона.

РоSSияне похитили более 120 человек на Херсонщине, - глава Херсонской ОВА

Среди похищенных оккупантами - представители органов местного самоуправления, главы территориальных общин, священнослужители, участники АТО/ООС, журналисты и другие гражданские.

Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Геннадий Лагута в интервью “Укринформа”.

“В плену оккупанты прибегают к запугиваниям, шантажу, пыткам, заключению в так называемых «подвалах». Есть случаи, когда похищенные граждане были увезены на территорию Крыма”, - сообщил Лагута.

Он добавил, что оккупанты врываются в частные помещения, проводят незаконные обыски.

Глава Херсонской ОВА отметил, что военные РФ похитили около десяти глав территориальных общин. Сейчас большинство из них освобождены, но местонахождение городского головы Голой Пристани уже месяц как неизвестно.

Ранее сообщалось, что секретарь городского совета Новой Каховки на Херсонщине Дмитрий Васильев освобожден после 46 дней роSSийского плена. 2 мая стало известно о том, что роSSийские военные взяли в плен голову Чернобаевской ТГ Игоря Дударя и его заместителя.



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