"Деды воровали": на концерте 9 мая в Москве произошел конфуз с "ветеранами", фото

РоSSийское телевидение эпично опозорилось с видеорядом к праздничному концерту, приуроченному к Дню победы.

Трансляция концерта проходила на федеральном роSSийском канале, информирует Апостроф.

Организаторы концерта на заднике сцены разместили фотографию легендарных американских грабителей Бонни и Клайда вместо советских “освободителей”.

Напомним, Бонни Паркер и Клайд Бэрроу – известные американские грабители, которые во времена Великой депрессии организовали преступную группировку. Более всего они известны по ограблениям банков, которых было около дюжины,

В то же время бандиты не гнушались ограблениями небольших магазинчиков, парикмахерских и заправок. Считается, что по их вине погибло по крайней мере девять полицейских и несколько гражданских лиц. Бонни и Клайд были убиты в 1934 года и стали героями нескольких кинофильмов.

Стоит отметить, что нет ничего удивительного в очередном конфузе росТВ, поскольку создав агрессивный культ победобесия, изучением настоящей истории в этой стране не утруждают себя даже журналисты и работники культуры.


Маргарита Лепс, Апостроф

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