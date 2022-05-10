"Деды воровали": на концерте 9 мая в Москве произошел конфуз с "ветеранами", фото
РоSSийское телевидение эпично опозорилось с видеорядом к праздничному концерту, приуроченному к Дню победы.
Трансляция концерта проходила на федеральном роSSийском канале, информирует
Организаторы концерта на заднике сцены разместили фотографию легендарных американских грабителей Бонни и Клайда вместо советских “освободителей”.
Напомним, Бонни Паркер и Клайд Бэрроу – известные американские грабители, которые во времена Великой депрессии организовали преступную группировку. Более всего они известны по ограблениям банков, которых было около дюжины,
В то же время бандиты не гнушались ограблениями небольших магазинчиков, парикмахерских и заправок. Считается, что по их вине погибло по крайней мере девять полицейских и несколько гражданских лиц. Бонни и Клайд были убиты в 1934 года и стали героями нескольких кинофильмов.
Стоит отметить, что нет ничего удивительного в очередном конфузе росТВ, поскольку создав агрессивный культ победобесия, изучением настоящей истории в этой стране не утруждают себя даже журналисты и работники культуры.