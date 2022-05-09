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2022-05-09
Почти все обещанные США гаубицы уже прибыли в Украину – CNN
А украинские защитники уже научили ими пользоваться.
США уже поставили более 85 из 90 гаубиц, оружия дальнего действия, обещанных Украине, а также более 110 тыс. из 184 тыс. боеприпасов к ним. Об этом сообщает
По информации издания, более 310 украинских солдат прошли тренинг по обращению с гаубицами, а еще более 50 продолжают проходить обучение.
Также уже по меньшей мере 20 украинцев прошли обучение по управлению беспилотником Phoenix Ghost. Еще 60 научились управлять бронетранспортером M113, еще 45+ сегодня завершили обучение по этому БТР.
15 украинских военных завершили обучение работе с Q64 – мобильной РЛС.
Таисия Ястремская, ZN.ua