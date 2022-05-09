Почти все обещанные США гаубицы уже прибыли в Украину – CNN

США уже поставили более 85 из 90 гаубиц, оружия дальнего действия, обещанных Украине, а также более 110 тыс. из 184 тыс. боеприпасов к ним. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Минобороны штатов.

По информации издания, более 310 украинских солдат прошли тренинг по обращению с гаубицами, а еще более 50 продолжают проходить обучение.

Также уже по меньшей мере 20 украинцев прошли обучение по управлению беспилотником Phoenix Ghost. Еще 60 научились управлять бронетранспортером M113, еще 45+ сегодня завершили обучение по этому БТР.

15 украинских военных завершили обучение работе с Q64 – мобильной РЛС.