15 атак оккупантов отбили украинские бойцы на Донецком и Луганском направлениях, - УОС

Военные уничтожили один вражеский зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы и другую технику захватчиков.

15 атак оккупантов отбили украинские бойцы на Донецком и Луганском направлениях, - УОС
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники за эти сутки отбили 15 атак врага.

Об этом сообщили в группировке Объединенных сил.

"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли потери роSSийским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили один зенитный ракетный комплекс, 9 танков, 3 артиллерийские системы, 25 единиц боевой бронированной техники, 3 единицы специальной инженерной техники и 3 автомобиля врага", - сообщили в ГОС.

По данным группировки, подразделения украинского ППО над Донбассом сбили один вражеский беспилотный летательный аппарат "Орлан-10".

Напомним, сегодня украинские бойцы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" отбили 8 атак роSSийских оккупантов и уничтожили почти 250 захватчиков.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, общие боевые потери РоSSии в войне против Украины с 24 февраля по 9 мая ориентировочно составили 25 650.

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